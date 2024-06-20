Раскрыты секретные планы Шольца по «Северному потоку-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц хотел заключить тайную сделку с США по предотвращению введения санкций Вашингтоном против строительства газопровода «Северный поток-2».

Такие планы у него были во время работы в немецком Минфине.

«Летом 2020 года Шольц предложил на тот момент президенту США Дональду Трампу инвестировать 1 миллиард евро из бюджета ФРГ в строительство регазификационных терминалов сжиженного природного газа на северогерманском побережье. Условием для этого являлось снятие санкций против газопровода», — сообщило издание Handelsblatt.



Как уточняется в публикации, администрация Трампа назвала идею «фигней» и «грубо отклонила» план Шольца.