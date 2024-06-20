Банк России может в июле 2024 года существенно повысить ключевую ставку, если получит убедительные статистические данные реализации альтернативного сценария в экономике, следует из материалов регулятора. Ura.Ru

«На момент июньского решения по ключевой ставке не было решающих аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного и повысить ключевую ставку. Однако если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном», - указал ЦБ. ТАСС

Альтернативный сценарий в экономике предполагает нарастание напряженности на рынке труда, продолжение или ускорение роста потребительской, инвестиционной и кредитной активности. Регулятор отмечает, что вероятность его реализации возросла, однако для полноты картины необходимо получить больше данных по экономике, текущей инфляции, кредитованию. Российская газета