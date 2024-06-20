В европейской стране введут налог ради повышения пенсий

Власти Греции решили обложить сверхприбыль нефтеперерабатывающих компаний временным налогом в размере 33 процентов. Как сообщает ТАСС, полученные средства пойдут на поддержку тех пожилых граждан, которые не смогут воспользоваться повышением пенсий, запланированным на 1 января.

Помимо этого, указали в греческом министерстве экономики и финансов, собранные с бизнеса деньги используют для укрепления базы кредитов Национальной программы государственных инвестиций.

Отмечается, что взнос солидарности в 2023 финансовом году возьмут как и годом ранее с трети налогооблагаемой прибыли указанных компаний, которая превышает 20 процентов от их средних доходов за 2018-2021 годы. Процедура напоминает налог на сверхприбыль (windfall tax), который по ставке в 5-10 процентов от суммы превышения прибыли в 2020-2021 годах над аналогичным показателем за 2018-2019 годы выплатили в конце 2023-го-начале 2024 года некоторые российские компании.

Греция в 2024 году близка к тому, чтобы восстановиться после 15-летнего долгового кризиса. Ожидается, что в текущем году ВВП страны может вырасти на три процента и приблизиться к докризисному уровню 2009-го, в то же время значительно превзойдя средний показатель по еврозоне (0,8 процента).