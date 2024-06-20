Международные резервы РФ за неделю снизились на $6,2 млрд

Международные резервы РФ на 14 июня 2024 г. составили $596,2 млрд, снизившись за неделю на $6,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 14 июня 2024 года составили 596,2 млрд долларов США, сократившись за неделю на 6,2 млрд долларов США, или на 1%, вследствие отрицательной переоценки и проведением операций со средствами Фонда национального благосостояния", - отмечается в материалах регулятора.



По данным на 7 июня, объем резервов составлял $602,4 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.