Мишустин раскрыл, как изменилась экономика РФ за 2024 год

Рост ВВП страны за первые четыре месяца текущего года составил 5,1%, при этом уровень безработицы остается рекордно низким и составил 2,6% в апреле. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Ura.Ru

«В текущем году российская экономика развивается в положительной динамике: за четыре месяца валовой внутренний продукт прибавил 5,1% по предварительной оценке», — заявил Мишустин. ТАСС

Устойчивое состояние промышленности, торговли, добывающего сектора сформировало поступления в бюджет страны, отметил глава кабинета министров. Нефтегазовые доходы выросли почти на 45% по сравнению с январем-мартом 2023 года, обратил внимание премьер. Российская газета