Российский рынок акций прервал снижение

Российский рынок акций в четверг смог организовать отскок. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи подрос на 3,17%, до 3 123,43 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,2%, до 1 151,93 пункта. Курс юаня вырос на 0,75%, до 11,94 рубля.

Индекс Мосбиржи, заглянув чуть ниже 3 000 п., оттолкнулся от сильной зоны поддержки, расположенной на этом уровне.

"Восстановительной динамике способствовало коррекционное ослабление рубля. Кроме того, котировки сырьевых товаров преимущественно росли. Вместе с тем возросшая вероятность повышения ключевой ставки и новости об очередных санкционных шагах ЕС сдерживают аппетит покупателей акций", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.



Внешний фон был неоднородным.

"На европейских площадках динамика торгов была в основном позитивной. В КНР усилилось снижение биржевых индексов. Народный банк Китая ожидаемо сохранил базовую ставку без изменений. В США вышла слабая статистика по новостройкам за май", - отметил эксперт.



Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги "Селигдара" (+6,76%), котировки "Русагро" (+6,4%), бумаги "Эн+ Групп" (+6,21%), акции "Фосагро" (+6,10%), обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+4,14% и +3,22%).

Покупки во второй половине дня проходили по широкому спектру акций, которые в большинстве своем отступали от локальных минимумов без конкретных фундаментальных сигналов, рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Так, акции "Сургутнефтегаза" тоже восстанавливались после обвала накануне. Поддержку бумагам в четверг оказывал в том числе отскок доллара от многомесячных минимумов к рублю. Так, вечный фьючерс на доллар против рубля на Мосбирже к завершению сессии прибавлял почти 6%, превысив 86,3 рубля.

В минусе к завершению сессии из наиболее ликвидных бумаг находились лишь акции "Магнита" (-0,79%), котировки ЛСР (-0,39%), расписки Fix Price (-0,37%), акции "Новатэка" (-0,1%).

"Новатэк" чувствовал себя слабо после попыток роста в предыдущие сессии в противовес всему рынку. "Кроме того, стало известно, что послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ, который затронет в том числе перевалку российского СПГ в ЕС и транспортировку российской нефти. Пакет будет опубликован и вступит в силу 24 июня", - пояснила Кожухова.

Прогноз на завтра

В пятницу "БКС мир инвестиций" прогнозируют преимущественно боковую динамику на российском рынке. Прогноз на 21 июня по индексу Мосбиржи - 2 985 - 3 085 пунктов, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) - 85-88, по биржевому курсу юаня - 11,2-12,2 рубля.

Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может колебаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, курс юаня - в диапазоне 11,9-12,4 рубля На внебиржевом рынке доллар США может проторговаться в интервале 86-89 рубля, евро - в коридоре 93-96 рубля.

В конце недели ожидается публикация отчета ФРС о денежно-кредитной политике. В еврозоне и США выйдут предварительные индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг за июнь. Акционеры "Сбера" на годовом собрании обсудят утверждение дивидендов.