$85.42+2.7991.45+2.36
Почта

Российский рынок акций прервал снижение

Российский рынок акций в четверг смог организовать отскок. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи подрос на 3,17%, до 3 123,43 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,2%, до 1 151,93 пункта. Курс юаня вырос на 0,75%, до 11,94 рубля.

Российский рынок акций прервал снижение
© ТАСС

Индекс Мосбиржи, заглянув чуть ниже 3 000 п., оттолкнулся от сильной зоны поддержки, расположенной на этом уровне.

"Восстановительной динамике способствовало коррекционное ослабление рубля. Кроме того, котировки сырьевых товаров преимущественно росли. Вместе с тем возросшая вероятность повышения ключевой ставки и новости об очередных санкционных шагах ЕС сдерживают аппетит покупателей акций", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был неоднородным.

"На европейских площадках динамика торгов была в основном позитивной. В КНР усилилось снижение биржевых индексов. Народный банк Китая ожидаемо сохранил базовую ставку без изменений. В США вышла слабая статистика по новостройкам за май", - отметил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги "Селигдара" (+6,76%), котировки "Русагро" (+6,4%), бумаги "Эн+ Групп" (+6,21%), акции "Фосагро" (+6,10%), обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+4,14% и +3,22%).

Покупки во второй половине дня проходили по широкому спектру акций, которые в большинстве своем отступали от локальных минимумов без конкретных фундаментальных сигналов, рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Так, акции "Сургутнефтегаза" тоже восстанавливались после обвала накануне. Поддержку бумагам в четверг оказывал в том числе отскок доллара от многомесячных минимумов к рублю. Так, вечный фьючерс на доллар против рубля на Мосбирже к завершению сессии прибавлял почти 6%, превысив 86,3 рубля.

В минусе к завершению сессии из наиболее ликвидных бумаг находились лишь акции "Магнита" (-0,79%), котировки ЛСР (-0,39%), расписки Fix Price (-0,37%), акции "Новатэка" (-0,1%).

"Новатэк" чувствовал себя слабо после попыток роста в предыдущие сессии в противовес всему рынку. "Кроме того, стало известно, что послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ, который затронет в том числе перевалку российского СПГ в ЕС и транспортировку российской нефти. Пакет будет опубликован и вступит в силу 24 июня", - пояснила Кожухова.

Прогноз на завтра

В пятницу "БКС мир инвестиций" прогнозируют преимущественно боковую динамику на российском рынке. Прогноз на 21 июня по индексу Мосбиржи - 2 985 - 3 085 пунктов, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) - 85-88, по биржевому курсу юаня - 11,2-12,2 рубля.

Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может колебаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, курс юаня - в диапазоне 11,9-12,4 рубля На внебиржевом рынке доллар США может проторговаться в интервале 86-89 рубля, евро - в коридоре 93-96 рубля.

В конце недели ожидается публикация отчета ФРС о денежно-кредитной политике. В еврозоне и США выйдут предварительные индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг за июнь. Акционеры "Сбера" на годовом собрании обсудят утверждение дивидендов.

Экономика
Александр Бахтин
Елена Кожухова
ИК Велес Капитал
Селигдар
Бэст прайс
Новатэк
"Магнит"
Фосагро
Сургутнефтегаз
Русагро
Московская биржа
Сбербанк России
ФРС
ЕС