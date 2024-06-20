Регионы получат 1,25 миллиарда рублей на прием беженцев с Украины

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение 1,25 миллиарда рублей регионам для поддержки беженцев из Украины и россиян, вынужденных покинуть свои дома. Официальный документ, устанавливающий это распоряжение, был опубликован на портале правовых актов.

«Выделить в 2024 году МЧС России бюджетные ассигнования в размере 1250146,4 тысячи рублей», — говорится в документе.



Эти средства предназначены для возмещения расходов, понесенных региональными бюджетами на содержание временных пунктов размещения, включая размещение и питание граждан.

Цель данных бюджетных трансфертов — компенсация расходов региональных бюджетов, связанных с размещением и обеспечением питанием людей, оказавшихся в пунктах временного размещения. Контроль за целевым использованием выделенных средств будет осуществлять МЧС России.