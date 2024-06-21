В Европе оценили ущерб для экономики от антироссийских санкций

14-й пакет антироссийских санкций Европейского союза может ударить и по самой Европе, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека.

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По его словам, все дело в росте цен на российский сжиженный природный газ, который РФ продавала Европе на очень выгодных условиях. Законодатель указал, что Европа по-прежнему будет получать то, что ей нужно, во многом от России, однако через третьи страны, по более высокой цене: будет покупать газ с Ближнего Востока, либо импортировать российский СПГ, замаскированный под продукт третьих стран.

«Но, как говорится, за более серьезные пороки приходится расплачиваться более высокой ценой. И если считать вмешательство Европы в дела Украины формой высшего порока, то это именно то, о чем идет речь», — сказал парламентарий.



Так он прокомментировал информацию о том, что в новый пакет ограничительных мер могут войти поставки СПГ из РФ. Бек также указал, что санкции в отношении российского сжиженного природного газа негативно отразятся и на уровне жизни граждан ФРГ. По его словам, в настоящее время потребительские цены в Германии продолжат расти более значительными темпами, чем если бы ФРГ продолжала импортировать российский газ на тех же условиях, что и сейчас. Уровень жизни населения в целом снизится, производственные издержки немецкой промышленности возрастут. На этом фоне конкурентоспособность немецкой промышленности еще больше снизится.

Послы стран — членов Евросоюза 20 июня согласовали 14-й пакет санкций в отношении Москвы, который включает запрет на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС. Теперь документ должен быть одобрен министрами всех государств Евросоюза, после чего будет опубликован и вступит в силу.