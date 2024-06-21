Московской бирже посоветовали возобновить торги долларом и евро

Банки, у которых в период введения санкций против Мосбиржи и ее дочек, на балансах были валютные свопы в долларах и евро, столкнулись с тем, что закрыть сделки в нужной валюте стало невозможно, пишет РБК со ссылкой на президента ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков — ACI Russia — Евгения Егорова.

По его словам, что сделки со свопами в долларах и евро НКЦ пересчитал их в рублях, совершив офсетные, или обратные, сделки. И это привело к возникновению у некоторых банков открытых валютных позиций (ОВП) — дисбаланса между валютными активами и пассивами.

«В секции валютного рынка все свопы с USD и EUR закрыты, но это сделано через появление офсетной сделки, и именно эти сделки привели к появлению открытой валютной позиции, которая могла превысить лимиты банков», — сказал он. Также по его мнению перенос сделок своп на внебиржевой рынок маловероятен, так что большинство банков остались с этой проблемой.

Кроме банков проблема возникла и у крупных компаний, которые покупали поставочные деривативы в долларах и евро. Их позиции на бирже «пришлось закрывать в особом порядке», Анна Никитченко из «Деловой России».

США 12 июня ввели блокирующие санкции против торговой площадки и ее дочерних компаний. Ранее под санкциями был только НРД ( санкции Евросоюза).

Совкомбанк «получал запросы на помощь» от других банков, которым она требовалась для закрытия таких сделок на внебиржевом рынке, сказал управляющий директор Совкомбанка Филипп Аграчев.