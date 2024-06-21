$85.42+2.7991.45+2.36
Почта

Банки испытывают трудности с закрытием сделок по валютным свопам

Банки, у которых в период введения санкций против Мосбиржи и ее дочек, на балансах были валютные свопы в долларах и евро, столкнулись с тем, что закрыть сделки в нужной валюте стало невозможно, пишет РБК со ссылкой на президента ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков — ACI Russia — Евгения Егорова.

Московской бирже посоветовали возобновить торги долларом и евро
© Frank Media

По его словам, что сделки со свопами в долларах и евро НКЦ пересчитал их в рублях, совершив офсетные, или обратные, сделки. И это привело к возникновению у некоторых банков открытых валютных позиций (ОВП) — дисбаланса между валютными активами и пассивами.

«В секции валютного рынка все свопы с USD и EUR закрыты, но это сделано через появление офсетной сделки, и именно эти сделки привели к появлению открытой валютной позиции, которая могла превысить лимиты банков», — сказал он. Также по его мнению перенос сделок своп на внебиржевой рынок маловероятен, так что большинство банков остались с этой проблемой.

Кроме банков проблема возникла и у крупных компаний, которые покупали поставочные деривативы в долларах и евро. Их позиции на бирже «пришлось закрывать в особом порядке», Анна Никитченко из «Деловой России».

США 12 июня ввели блокирующие санкции против торговой площадки и ее дочерних компаний. Ранее под санкциями был только НРД ( санкции Евросоюза).

Совкомбанк «получал запросы на помощь» от других банков, которым она требовалась для закрытия таких сделок на внебиржевом рынке, сказал управляющий директор Совкомбанка Филипп Аграчев.

Экономика
Алексей Войлуков
Евгений Надоршин
Александр Исаков
Анатолий Аксаков
Банк России
Казначейство США
Московская биржа
Госдума
ЕС