Санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков

Российские банки столкнулись с проблемой закрытия сделок по валютным свопам в долларах и евро из-за санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Газета.Ru

Наличие проблемы подтвердил президент Ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков (ACI Russia) Евгений Егоров. НКЦ был вынужден пересчитать сделки со свопами в долларах и евро в рублях, совершив обратные сделки, отметил спикер. В результате у банков появились открытые валютные позиции (ОВП, дисбаланс между валютными активами и пассивами — прим. ред.), заключил он. Frank media

12 июня Минфин США ввел санкции против Мосбиржи и НКЦ. На следующий день торговая площадка прекратила торги долларом и евро. Lenta.ru