Украина обновила двухлетний рекорд по закупкам электроэнергии

Украина по итогам мая приобрела у других стран электроэнергии на $35,1 млн, что является максимумом с начала СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинской таможни.

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Объем импорта за месяц вырос в 1,7 раза. Для сравнения: в апреле страна приобрела электроэнергии на $20,5 млн. В годовом выражении импорт подскочил более чем в шесть раз. Так, по итогам мая 2023 года значение составило всего $5,5 млн.

Ключевым поставщиком электроэнергии на Украину в мае была Венгрия, которая заработала на поставках $10,5 млн. Второе место заняла Румыния с $9,2 млн. Тройку замыкает Словакия с поставками на $7,1 млн.

По итогам первых пяти месяцев Украина импортировала электроэнергии на $109,9 млн, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поручил заняться развитием солнечной энергетики в стране.