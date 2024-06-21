Садоводам хотят выплатить компенсацию из-за заморозков

Минсельхоз России счел необходимым выплатить компенсации садоводам, пострадавшим в связи с майскими заморозками. С соответствующей инициативой он обратится в правительство, заявила глава министерства Оксана Лут, передает РИА Новости.

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Лут напомнила о том, что в стране был ранее введен режим федерального ЧС. Вопрос компенсации садоводам будет поднят, отметила она.

Напомним, что заморозки, которые наблюдались по России в начале мая, нанесли урон ряду сельхозкультур, в том числе зерновым, ягодам и фруктам. От неожиданных майских заморозков пострадал урожай в Центральной России, Юге, Поволжье, Северном Кавказе.

Самая сложная ситуация сложилась в трех областях: Тамбовской, Воронежской и Липецкой – там ввели режим чрезвычайной ситуации. Лут отмечала, что от майских заморозков погибло чуть более 1 миллиона гектаров посевов, еще 700 тысяч гектаров пострадало. В частности, под Липецком подморозило яблоневые плантации.