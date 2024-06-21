Россия сократила выпуск стали

Производство стали в России в мае 2024 года снизилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 6,3 млн тонн, говорится в отчете World Steel Association (WSA). Всего за пять месяцев 2024 года выпуск стали в стране уменьшился на 2,5%, до 30,9 млн тонн.

Согласно отчету, Китай в мае произвел 92,9 млн тонн, что на 2,7% больше, чем годом ранее, Индия - 12,2 млн тонн (+3,5%). Выпуск стали в Японии в отчетном периоде упал на 6,3%, до 7,2 млн тонн, в США - сократился на 1,5% и составил 6,9 млн тонн.

Выпуск стали в мае 2024 года Россией, Украиной, другими странами СНГ составил 7,7 млн тонн, что на 2,8% больше, чем годом ранее. За январь - май 2024 года эти государства произвели 36,7 млн тонн стали (+0,1%).

Страны Азии и Океании в мае произвели 122,1 млн тонн, нарастив выпуск на 1,6%. Страны ЕС выпустили 11,7 млн тонн стали, что на 1,8% больше, чем годом ранее.

Производство стали государствами Северной Америки в мае упало на 0,9%, до 9,4 млн тонн. Выпуск стали странами Южной Америки за отчетный период составил 3,3 млн тонн (-8,2%). Государства Ближнего Востока произвели 5,2 млн тонн стали, нарастив выпуск по сравнению с маем 2023 года на 4,6%.

В целом производство стали в мире в апреле 2024 года составило 165,1 млн тонн, что на 1,5% больше, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации.

Об ассоциации

Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association) - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире.

Входящие в нее компании обеспечивают около 85% мирового производства стали.