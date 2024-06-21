Китай предупредил о торговой войне из-за действий ЕС

Действия Евросоюза ведут к торговым конфликтам, которые влекут за собой торговую войну. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

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Отмечается, что «нынешние торговые трения между Китаем и ЕС - это не то, что Китай хотел бы видеть». Напомним, что Европейская комиссия ранее указала на успешное проведение расследования в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей. По его итогам были выявлены нарушения в отношении господдержки.

ЕК готовится к введению заградительных импортных пошлин. В опубликованном на сайте Еврокомиссии пресс-релизе говорится, что пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38% в зависимости от конкретного производителя. В ответ министерство коммерции Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении поставок свинины из ЕС.

Ранее основатель американского фонда Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что Китай выходит вперед в торговой войне с Соединенными Штатами Америки.