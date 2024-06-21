Цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $86 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE поднялась до $86 за баррель впервые с 30 апреля.

Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.

По состоянию на 16:29 мск цена на нефть марки Brent находится на отметке $85,81 за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше $86.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец рассказал в беседе с RT, какие изменения ожидаются на нефтяном рынке в ближайшее время.