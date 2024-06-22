Москва и Баку обсуждают переход на расчеты в нацвалютах

Россия и Азербайджан на фоне западных санкций против Мосбиржи начали обсуждение перехода в расчётах на нацвалюты, заявил гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

«После последних санкций США против Мосбиржи возникли проблемы с расчётами. В настоящее время идут переговоры между Москвой и Баку о переходе на нацвалюты. Сейчас нужны банки, которые заточены на российский рынок», — сказал он РИА Новости.



По словам Тимофеева, это долгосрочный тренд и вне зависимости от разрешения украинского конфликта не приходится рассчитывать на какое-либо ослабление санкционных мер.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с «Известиями» выразил мение, что при нарастающем в экономике США долге доллар выглядит «не очень качественным активом».