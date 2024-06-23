Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Китай прекратить экспорт в Россию. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

«Я посмотрел на данные по торговле и обнаружил, что торговля Китая с Россией в прошлом году выросла более чем на 40 процентов. Конечно, энергетика составляет значительную его часть, но около половины составляют товары двойного назначения», — заявил министр.



Он добавил, что технически эти товары могут быть использованы на поле боя и этому «нужно положить конец».

Товарооборот Китая и России в январе - апреле увеличился на 4,7%

Ранее стало известно, что правительство Германии пытается не допустить вступления в силу новых пошлин Европейского союза на китайские электромобили или смягчить их, если полное предотвращение такой меры невозможно.