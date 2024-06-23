Иран запустит офшорный риал

Иран скоро запустит офшорный риал для финансовых операций с Россией. О планах запуска рассказал глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин, его цитирует РИА Новости.

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«Разрабатывается идея офшорного риала. Вскоре мы запустим первый проект офшорного риала в сделках с Россией», — отметил глава ЦБ Ирана.



Ранее в Госдуме допустили использование стейблкоинов — криптовалюты, стабильность курса которой гарантирована его привязкой к общепризнанному активу — и использовать их в экспортных расчетах, например, с Ираном. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что колебания иранского риала, а также наличие двух курсов валюты к доллару создают неудобства для российского экспорта в страну.