ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT

Совет Евросоюза ввел санкции против «Системы передачи финансовых сообщений» (СПФС), сервиса финансовых сообщений, разработанного Центробанком России для замены системы SWIFT. Это следует из сообщения о 14-ом пакете санкций.

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Организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС или аналогичным службам обмена финансовыми сообщениями. Кроме того, операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют СПФС за пределами России.

Помимо этого, запрещаются транзакции с кредитно-финансовыми организациями и поставщиками криптоактивов за пределами ЕС, если эти компании участвуют в любых транзакциях, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом России.

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В конце прошлой недели о возможности санкций против СПФС писал Bloomberg. Как говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 14-ый пакет санкций будет направлен против «теневой банковской сети за рубежом».