Сайт Московской биржи недоступен

Пользователи интернета столкнулись с проблемами при открытии сайта Мосбиржи. ТАСС

При входе на него можно увидеть ошибку и фразу «не удается получить доступ к сайту». Причина подобного неизвестна. Ura.Ru

Российские брокеры, державшие американские и гонконгские доллары, а также евро на счетах в Национальном клиринговом центре (НКЦ), рассказали, что объем заблокированной валюты на площадке после санкций США оказался незначительным. В частности, у клиентов "Финама" в НКЦ осталось 40 миллионов гонконгских долларов и несколько миллионов долларов США. Москва24