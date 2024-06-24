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Боррель: первый транш прибыли от активов РФ поступит на следующей неделе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что первый транш прибыли от замороженных российских активов поступит уже на следующей неделе. RT на русском

По словам Борреля, первый транш - это одна часть от суммы в €2,5 млрд. Он не уточнил, сколько именно, однако, как сообщил ранее журналистам источник в Брюсселе, речь идет, возможно, о €1,4 млрд . Вторая часть должна будет поступить через несколько месяцев после первой. ТАСС

Как ожидается, средства будут использованы для военной помощи Киеву. Деловая газета «Взгляд»

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