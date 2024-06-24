Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что первый транш прибыли от замороженных российских активов поступит уже на следующей неделе. RT на русском

По словам Борреля, первый транш - это одна часть от суммы в €2,5 млрд. Он не уточнил, сколько именно, однако, как сообщил ранее журналистам источник в Брюсселе, речь идет, возможно, о €1,4 млрд . Вторая часть должна будет поступить через несколько месяцев после первой. ТАСС

Как ожидается, средства будут использованы для военной помощи Киеву. Деловая газета «Взгляд»