ЕС ограничил реэкспорт российского СПГ через свои терминалы

Европейский Союз ввел санкции, ограничивающие транспортировку российского сжиженного газа через терминалы на территории ЕС для третьих стран, при этом сами члены Евросоюза будут продолжать покупать топливо из РФ в прежнем режиме. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает РИА Новости.

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«ЕС запретит услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС для дальнейших поставок в третьи страны», — говорится в заявлении. В Совете отметили, что данная мера призвана значительно снизить доходы России от продажи и транспортировки топлива.



ЕС планирует ввести ограничения на поставки СПГ из России

Отмечается, что запрет распространяется как на перегрузку газа с одного судна на другое, так и на поставку на побережье. В документе уточняется, что ограничение распространяется на использование терминалов в ЕС, не подключенных к газотранспортной системе союза. Кроме того, запрещаются инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов как «Артик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

20 июня стало известно, что постпреды стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против РФ. Он включит меры по предотвращению обхода уже введенных ограничений.

Ранее Путин заявил, что все санкции, введенные странами Запада против РФ, должны быть отменены в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.