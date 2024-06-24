Евросоюз уточнил санкции против алмазов из России

Власти Евросоюза разрешили ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, разъясняющем положения 14-го пакета санкций против России. ТАСС

Из текста документа следует, что введенный ранее запрет на импорт российских бриллиантов не распространяется на те, которые находились в ЕС или третьей стране, кроме России, либо были произведены в третьей страны до вступления в силу запрета на российские бриллианты. Вместе с этим ЕС разрешил временный импорт или экспорт ювелирных изделий для проведения выставок или реставрации. Москва24

В декабре прошлого года Евросоюз в сотрудничестве со странами G7 запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года. C 1 марта действие санкций распространили и на камни из РФ, которые обрабатывались за рубежом. Все направляемые в Евросоюз алмазы должны проходить проверку в бельгийском Антверпене, являющемся мировым центром индустрии. В сентябре власти ЕС планируют запустить в городе систему отслеживания страны происхождения камней, а до 31 августа в страны сообщества разрешен ввоз алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения. Lenta.ru