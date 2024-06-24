Власти Молдавии лишили лицензии кампанию "NordGaz", которая планировала поставлять российский газ в Гагаузию по вдвое меньшей цене, чтобы избежать возмущения со стороны населения, которое вынуждено платить за ошибки правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности (ПДС).

Об этом заявила в эфире телеканала ТВС-21 глава Гагаузии Евгения Гуцул.

"Газ был на границе с Украиной, все договоры с нашими партнерами были подписаны. Основная причина - если бы жители Гагаузской автономии получили бы газ по 10 лей за куб. м ($0,6), весь народ Молдавии взбунтовался бы. Почему Гуцул и ее команда может договориться по специальной цене за газ, а наше правительство не может?" - сказала Гуцул.



Она подчеркнула, что от высокой цены на газ и другие энергоносители страдает все население Молдавии.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за того, что после прихода к власти президента Майи Санду и правящей ПДС цена на газ и электроэнергию в 2021 году увеличилась в несколько раз. Это спровоцировало инфляцию, которая превысила 30% в годовом исчислении. В стране начались массовые акции протеста оппозиции с требованиями отставки Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Их участники обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни.

Молдавия договорилась о поставках российского газа в Приднестровье

В этой ситуации Гуцул сообщила, что молдавская компания Nordgaz Furnizare, заключила контракт о поставках газа для автономии по цене в два раза ниже, но власти Молдавии не разрешили реализовать этот проект. Со своей стороны, бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал "преступлением" это решение властей - по его словам, таким образом людей вынудили платить 29 лей ($1,7) за один кубометр газа, чтобы покрыть коррупционные схемы в правительстве вице-премьера Андрея Спыну.