ЕС ведет против России экономическую войну с «самоубийственным фанатизмом», вводя экономические и протекцонистские меры, которые по сути не имеют никакого отношения к конфликту на Украине, говорится в комментарии, распространенном постоянным представительством России при ЕС. ТАСС

«На четырнадцатый раз Евросоюз начал конкретно бить уже по своим, видимо, посчитав, что европейский бизнес без критических для себя последствий сможет выдержать новый удар», — отметило постпредство. RT на русском

«По сути, местных экономоператоров, вопреки их коммерческим интересам и здравому смыслу, еэсовцы ставят перед выбором — кто не с нами, тот против нас», — следует из сообщения. Газета.Ru