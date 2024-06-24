Аналитик рассказал о факторах, способствующих укреплению рубля

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин рассказал, какие факторы способствуют укреплению рубля.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это в том числе профицит торгового счёта, снижение объёмов импорта и курс на рост сбора налогов за счёт внутренних источников.

«Власти на прошлой неделе немного смягчили требования к продаже валютной выручки для экспортёров, но при необходимости объёмы обязательной продажи валюты могут быть снова увеличены. Не стоит забывать, что крепкий курс — важное условие для стабилизации инфляции», — отметил Брагин.



Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на курс юаня, а также спрогнозировал рост операций с китайской валютой.