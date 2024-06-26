В Европе захотели закрыть «самую большую лазейку» в антироссийских санкциях

Новые меры Евросоюза (ЕС) против Белоруссии, которые согласовали послы европейских стран, должны закрыть «самую большую лазейку» в антироссийских санкциях. Об этом сообщает Бельгии в ЕС и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Отмечается, что новые согласованные санкции ЕС против Белоруссии должны будут значительно усложнить России попытки обойти действующие в ее отношении ограничения.

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«Этим пакетом мы только что закрыли самую большую лазейку в нашем санкционном режиме», — говорится в отдельном заявлении представителей председательствующей в ЕС Бельгии.



Собеседники агентства утверждают, что до недавнего времени Белоруссия активно помогала России обходить действующие против нее западные санкции. Однако с принятием нового пакета ограничений против Минска у Москвы останется меньше подобных возможностей.

По словам одного из европейских дипломатов, новые санкции против Белоруссии включат в себя в том числе ограничения в отношении поставок продукции двойного назначения, включая чипы. При этом в очередном пакете отсутствует положение, которое позволило бы экспортировать калий и другие сельхозтовары из Белоруссии через страны ЕС в случае резкого роста биржевых цен. Последнее обстоятельство, как утверждают источники, стало камнем преткновения в согласовании новых мер против Минска.

О согласовании новых мер Евросоюза против Белоруссии стало известно 26 июня. По словам представителей председательствующей в Совете ЕС, очередные ограничения дополнят уже принятые меры против Минска и усложнят поставки в Россию ряда товаров, которые могут использоваться в военных целях. В то же время источники агентства Reuters уточнили, что главной целью новых мер в отношении Белоруссии станет поддержка антироссийского санкционного режима.