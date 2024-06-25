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В России составили топ регионов по экономическому потенциалу

По итогам I квартала 2024 года эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) составили топ регионов по экономическому потенциалу. Об этом со ссылкой на итоги исследования сообщает газета «Известия».

В России составили топ регионов по экономическому потенциалу
© Lenta.ru

Целью исследование называют оценку экономической эффективности реального сектора экономики субъектов, который обеспечивает благосостояние населения. В числе рассматриваемых критериев — размер уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС), уровень средних зарплат и совокупная прибыль предприятий и организаций после вычета убытков.

Лидерами по таким показателям стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО ― Югра), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Московская область, Красноярский край, Тюменская область, Республика Татарстан, Свердловская, Иркутская и Самарская области.

В середине рейтинга отметили Пермский край, Вологодскую область и Приморский край, Краснодарский край, Челябинскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Оренбургскую и Белгородскую области, а также Республики Башкортостан и Коми и Тульскую область.

Наконец, замыкают подборку Удмуртская Республика, Амурская область, Хабаровский край, Томская, Сахалинская области, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Воронежская, Ярославская, Ростовская, Кемеровская, Омская, Ленинградская, Рязанская и Владимирская области.

По словам директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, Москва имеет огромный бюджет и высокий экономический потенциал, так как представляет собой инновационный город с высокими доходами, где концентрируется и регистрируется весь крупный бизнес. Также лидирующие позиции заняли сырьевые регионы, имеющие высокорентабельные предприятия. При этом некоторые субъекты РФ традиционно остаются в лидерах или аутсайдерах рейтинга.

В рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) по качеству жизни Москва заняла первое место. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем — Тюменская область. В топ-10 рейтинга также вошли ХМАО, Татарстан, Московская область, Тульская область, ЯНАО, Сахалинская область, Нижегородская область.

Экономика
Георгий Остапкович
ФоРГО
Агентство стратегических инициатив