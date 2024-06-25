В России составили топ регионов по экономическому потенциалу

По итогам I квартала 2024 года эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) составили топ регионов по экономическому потенциалу. Об этом со ссылкой на итоги исследования сообщает газета «Известия».

Целью исследование называют оценку экономической эффективности реального сектора экономики субъектов, который обеспечивает благосостояние населения. В числе рассматриваемых критериев — размер уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС), уровень средних зарплат и совокупная прибыль предприятий и организаций после вычета убытков.

Лидерами по таким показателям стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО ― Югра), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Московская область, Красноярский край, Тюменская область, Республика Татарстан, Свердловская, Иркутская и Самарская области.

В середине рейтинга отметили Пермский край, Вологодскую область и Приморский край, Краснодарский край, Челябинскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Оренбургскую и Белгородскую области, а также Республики Башкортостан и Коми и Тульскую область.

Наконец, замыкают подборку Удмуртская Республика, Амурская область, Хабаровский край, Томская, Сахалинская области, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Воронежская, Ярославская, Ростовская, Кемеровская, Омская, Ленинградская, Рязанская и Владимирская области.

По словам директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, Москва имеет огромный бюджет и высокий экономический потенциал, так как представляет собой инновационный город с высокими доходами, где концентрируется и регистрируется весь крупный бизнес. Также лидирующие позиции заняли сырьевые регионы, имеющие высокорентабельные предприятия. При этом некоторые субъекты РФ традиционно остаются в лидерах или аутсайдерах рейтинга.

В рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) по качеству жизни Москва заняла первое место. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем — Тюменская область. В топ-10 рейтинга также вошли ХМАО, Татарстан, Московская область, Тульская область, ЯНАО, Сахалинская область, Нижегородская область.