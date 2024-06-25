СМИ: Турцию могут исключить из серого списка FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в ближайшее время может исключить Турцию из серого списка организации. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек примет участие в заседании FATF в Сингапуре 26-28 июня, на котором будет обсуждаться доклад организации по Турции.

"В начале мая инспекторы FATF провели закрытые проверки в Турции. По их итогам подготовлен доклад, в котором отмечается значительный прогресс, достигнутый Турцией в борьбе с отмыванием денег. Если эта атмосфера сохранится на встрече [FATF] 26-28 июня, то наше исключение из серого списка - вопрос самого ближайшего времени", - отмечает Hurriyet.



Глава FATF Раджа Кумар сообщал в феврале, что для окончательного решения об исключении Турции из серого списка потребуется выездная проверка. По итогам аудита в 2019 году FATF выявила существенные недостатки в мерах Турции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в связи с этим было принято решение дать ей время исправить упущения. В 2021 году организация повторно провела инспекцию, но вновь выявила недостатки, которые могут нести угрозу целостности международной финансовой системы. Тогда же FATF добавила Турцию в серый список, который предполагает усиленный мониторинг со стороны организации.

FATF основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к организации в 1991 году.