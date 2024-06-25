ЦБ назвал главные уроки кризиса 2022 года

Спустя два года после введения жестких международных санкций против России ЦБ выпустил доклад об основных уроках кризисного 2022 года, в котором дал оценку принятым антикризисным мерам.

В ЦБ назвали этот период наиболее существенным вызовом с 2008 года, потребовавшим широкого перечня экстренных мер и значительной системной работы по поддержке адаптации экономики и финансового сектора к новым условиям, пишут «Ведомости».

Как ЦБ объясняет свои действия

Регулятор выразил уверенность, что в условиях жестких санкций и паники на рынках ограничения на движение капитала необходимы. Они позволили снизить негативное влияние внешних шоков на параметры финансовой системы. Денежно-кредитная политика в кризис также должна быть направлена на поддержание финансовой стабильности. В феврале 2022 года ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% и ввел ряд регуляторных послаблений для банков.

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В вопросе приостановки биржевых торгов в качестве антикризисной меры следует взвешивать плюсы и минусы, отметил ЦБ. В феврале 2022 года торги на Мосбирже были приостановлены почти на месяц из-за сильнейшего обвала российского фондового рынка в истории.

Регулятор отметил, что в восстановлении финансового сектора большую роль сыграли банки и некредитные финансовые организации: брокеры, страховые компании, управляющие компании и другие. Благодаря устойчивости они максимально быстро адаптировались к новым условиям.

Как эксперты оценивают антикризисные меры ЦБ

Опрошенные «Ведомостями» эксперты положительно оценили принятые ЦБ антикризисные меры. В Совкомбанке их назвали «крайне эффективными и успешными», в «Эксперт РА» отметили, что результаты действий ЦБ оказались значительно лучше ожиданий. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что ЦБ мог избежать избыточного укрепления рубля летом 2022 года (доллар упал с 120 рублей в марте до 60 рублей).

Ограничения на вывод капитала и вывоз валюты из страны (10 тысяч долларов наличными) также были излишними, говорит главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. Эти меры не оказали особого влияния на отечественную финансовую систему, а лишь создали помехи бизнесу и гражданам. Сейчас движение российского капитала ограничивается еще и внешними силами, поэтому внутренние ограничения можно было бы отменить, считает экономист.

В 2022 году ЦБ поздно начал цикл повышения ключевой ставки, заметил эксперт по фондовому рынку брокера БКС Евгений Миронюк. Решительность в этом вопросе позволила бы снизить темпы инфляции и частично предотвратить резкое падение рубля в 2023 году (во II и III кварталах доллар вырос с 77 более чем до 100 рублей).