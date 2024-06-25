Будет ли Турция активно участвовать в санкциях против России

Турецкий политический аналитик Энгин Озер рассказал, намерена ли Турция участвовать в санкционной кампании против России. Так, по его словам, турецкая сторона постарается принимать в ней участие в минимально возможной степени, передает РИА Новости.

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Озер отметил, что фактически Анкара начала «частично» участвовать в санкциях против России перед местными выборами в Турции (30 марта). Одно из самых важных событий в данном вопросе – решение турецких госбанков перестать принимать денежные переводы из России, указал специалист.

Как заявил он, в ответ на «тактические» действия Анкары США оказали давление на курдскую администрацию (YPG), контролирующую север Сирии, с целью отложить или отменить местных выборы 11 июня, которые впоследствии были перенесены.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об опасности ограничения торговли России и Турции в связи с кредитами и грантами Анкары в западных финансовых институтах. Глава государства подчеркнул, что потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений.