Усилия стран БРИКС по дедолларизации назвали безуспешными

Доллар остается основной мировой резервной валютой как в резервных фондах, так и в валютных операциях по всему миру, усилия стран БРИКС по снижению его значимости не приносят успеха. Об этом говорится в исследовании Центра геоэкономики Атлантического совета, на которое ссылается Reuters.

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Аналитики центра не увидели возможности изменения статуса американской валюты в ближайшей и среднесрочной перспективе. Более того, доминирование доллара в последнее время даже выросло, чему поспособствовали крепкая экономика США, ужесточение денежно-кредитной политики и растущие геополитические риски.

В докладе признается, что западные санкции против России после начала боевых действий на Украине и, как следствие, рост экономической фрагментации, увеличили желание членов БРИКС по созданию валютного союза. Тем не менее группа не добилась какого-либо прогресса в этом вопросе.

Переговоры о создании платежной системы внутри объединения находятся на начальном этапе. Со временем двухсторонние и многосторонние соглашения могут стать платформой для обмена валют, но масштабировать договоренности будет непросто.

Китай пытается поддерживать ликвидность юаня через своп-линии с партнерами, но его доля в глобальных расчетах падает — с пика в 2,8 процента в 2022 году до 2,3 процента. Не исключено, что управляющие резервами таким образом реагируют на состояние экономики КНР. Евро также слабеет и не выдерживает конкуренции с долларом, а те, кто хотят снизить риск, уходят в золото. Антироссийские санкции показали, что у европейской валюты нет преимущества в вопросе геополитических рисков перед долларом, а проблемы с макроэкономикой и финансовой управляемостью блока снижают интерес к евро.

Осенью прошлого года глобальный руководитель валютной стратегии RBC Capital Markets Эльза Лингос назвала процесс мировой дедолларизации смехотворно медленным. По ее словам, мир демонстрирует очень мало признаков избавления от привычки к доллару несмотря на все потрясения. Даже шок от заморозки российских активов почти не оказал влияния на привязанность к валюте США.