В США заявили о завершении эры нефтедоллара

На рынке наблюдается постепенное снижение доминирования доллара в международных финансах. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник геоэкономического центра Атлантического совета, бывший управляющий директор Института международных финансов и бывший замдиректора МВФ Хунг Тран, передает агентство «Прайм».

© РИА Новости

В частности, как уточнил специалист, речь идет о мировых рынках нефти и использовании нефтедоллара. По его словам, Саудовская Аравия является самым важным звеном в переходе на расчеты в национальной валюте. Эр-Рияд стремится диверсифицировать валюты, используемые при продаже нефти, отметил эксперт.

Сейчас главный потребитель нефти Саудовской Аравии – Китай, указал собеседник. При этом он сообщил снижении зависимости США от саудовской нефти. Также специалист подчеркнул, что доля американской валюты в мировом ВВП сократилась до 25%.

Как сообщалось ранее, данные Банка России свидетельствуют о том, что за последние два года россияне трехкратно уменьшили объемы депозитов в долларах. По словам российского политолога, экономиста Михаила Хазина, мировая долларовая система разрушится и перейдет в ситуацию валютных зон, в каждой из которых будет своя валюта.