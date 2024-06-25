В мире выросла привлекательность «внегосударственной валюты»

С конца 2000-х годов уровень доходов от инвестиций в золото вырос в восемь раз. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei. Доходы от инвестиций в ценные бумаги на фондовом рынке США увеличились в шесть раз, а в целом по миру — лишь в два раза.

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Ситуацию объясняют усилением глобальной инфляции и нестабильной геополитической ситуацией. Как следствие, доллар слабеет, а золото оказывается «внегосударственной валютой» — более привлекательной для долгосрочных вложений.

Есть прогнозы, что из-за снижения популярности доллара доля золота в мировых резервах продолжит расти в ближайшие пять лет. Почти 13 процентов стран с развитой экономикой собираются в 2025 году пополнить свои запасы золота. Кроме того, в 2023 году до 56 процентов выросло число государств с развитой экономикой, которые ждут уменьшения доли американской валюты в мировых резервах.

В начале мая выяснилось, что мировые центробанки в марте увеличили запасы золота на 15,7 тонны. Крупнейшим продавцом этого металла в первом месяце весны оказался Узбекистан, реализовавший 10,9 тонны. Основными покупателями стали Турция (14,1 тонны), Индия (5,1 тонны) и Китай (5 тонн). Россия купила 3,1 тонны золота.