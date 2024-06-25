Индия сменила главного торгового партнера, по итогам апреля им стали США вместо Китая. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные индийской таможни.

Отмечается, что в первом квартале 2024 года главным торговым партнером Индии был Китай с товарооборотом на 29,5 миллиардов долларов. Но в апреле все изменилось. Товарооборот Китая с Индией в этом месяце вырос почти на 8% до 38,6 миллиардов долларов, однако Пекин стал лишь вторым.

На первой позиции оказались США. За четыре месяца 2024 года товарооборот Соединенных Штатов и Индии достиг 39,2 миллиардов долларов. Это на 0,7% меньше прошлогоднего объема.

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Смена позиций объясняется резким ростом поставок индийских товаров в США. Несмотря на это Пекин все еще продолжает оставаться основным поставщиком товаров в Индию.