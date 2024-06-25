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Индия сменила главного торгового партнера

Индия сменила главного торгового партнера, по итогам апреля им стали США вместо Китая. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные индийской таможни.

Индия сменила главного торгового партнера
© globallookpress.com

Отмечается, что в первом квартале 2024 года главным торговым партнером Индии был Китай с товарооборотом на 29,5 миллиардов долларов. Но в апреле все изменилось. Товарооборот Китая с Индией в этом месяце вырос почти на 8% до 38,6 миллиардов долларов, однако Пекин стал лишь вторым.

На первой позиции оказались США. За четыре месяца 2024 года товарооборот Соединенных Штатов и Индии достиг 39,2 миллиардов долларов. Это на 0,7% меньше прошлогоднего объема.

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Смена позиций объясняется резким ростом поставок индийских товаров в США. Несмотря на это Пекин все еще продолжает оставаться основным поставщиком товаров в Индию.

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