В США сообщили о начавшейся дедолларизации мировой экономики

Независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр заявила о запуске американскими властями процесса дедолларизация мировой экономики, передает РИА Новости.

По словам Сэйр, из-за политики государства «у людей просто нет выбора». В этой связи процесс уже наблюдается, отметила собеседница. Она указала на необходимость закрыть лазейку, которой пользуются люди для валютных спекуляций «с разрушительными последствиями для национальных экономик». Независимый кандидат допустила целесообразность перехода к «корзине валют» и «фиксированных курсов».

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов заявил «Известиям», что Китай взял курс на дедолларизацию. Кроме того, эксперт подчеркнул, что с помощью цифрового юаня и рубля можно проводить альтернативные финансовые транзакции, которые не будут видны регуляторам Запада.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Также ранее зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Парламентской газете», что угрозы для доллара в обозримом будущем нет. При этом он прогнозирует снижение значения данной валюты.