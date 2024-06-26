Названа цена строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Цена строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург пока составляет 1,8 трлн руб. С таким заявлением выступила первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, передает ТАСС.

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По словам собеседницы, Минфину удалось согласовать проект распоряжения, который устанавливает финансовую модель. Как уточнила она, проект «дорогой и зависящий в том числе от экономических условий».

Окладникова указала на наличие еще «гораздо больших» операционных затрат, которые осуществляются за пределами концессионного соглашения. По нему пока есть разногласия, добавила она. Финализация будет завершена на текущей неделе, подчеркнула собеседница.

Ранее сообщалось, что Россия и КНДР в рамках визита российского лидера в Пхеньян подписали соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, автодорожный мост длиной примерно 850 м будет построен в районе железнодорожного пункта пропуска Хасан в Приморье.