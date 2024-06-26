Кабмин продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки

Премьер РФ Михаил Мишустин выступил за продление налоговых льгот на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года. Он дал соответствующее поручение, следует из информации, опубликованной на официальном сайте кабмина.

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Как отмечается, речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла.

Срок действия этих льгот завершится со следующего года. Для их продления потребуется внесение корректировок в Налоговый кодекс.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Банк России и Минфин обсуждают возможное сохранение налоговой льготы для договоров страхования жизни. Подчеркивалось, что в текущий период действующие с 2001 г. льготы под угрозой в связи с новыми масштабными поправками в Налоговый кодекс.