В ЦБ отреагировали на санкции против российского аналога SWIFT

В ЦБ РФ отреагировали на ситуацию с Системой передачи финансовых сообщений (СПФС), связанную с введением против этого российского аналога SWIFT санкций Евросоюза. Lenta.ru

«В любом случае санкционное давление - это тот факт, который необходимо будет учитывать в практической деятельности российской инфраструктуры, в том числе Системе передачи финансовых сообщений. Одновременно с этим мы полагаем, что найдем с партнерами выход из сложившейся ситуации для того, чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование данной системы», - сказал первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. ТАСС

Ранее стало известно, что европейским банкам запретили использовать СПФС за пределами России. Систему запустили в 2014 году. Frank Media