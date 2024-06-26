Володин назвал главный плюс в принятом законе об индексации пенсий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании прокомментировал решение властей проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Он отметил, что мера позволит сохранить в экономике сотни тысяч работоспособных граждан РФ, которые будут выходить на пенсию.

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По словам Володина, эти граждане «уже в этом году, на будущий год будут выходить на пенсию, но останутся работать и в экономике, и в социальной сфере, учителями, врачами, дефицит которых очень большой». Мера принята в непростой для страны период, подчеркнул парламентарий. Речь идет санкциях, введенных в отношении страны, и возникших угрозах, заявил он.

Сегодня Госдумой в ходе пленарного заседания в среду был принят во втором чтении законопроект, который возвращает с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в России была приостановлена с 2016 года. Теперь механизм снова будет действовать. Соответствующий законопроект, вынесенный депутатами, поддержали Правительство РФ и профильный комитет Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов.