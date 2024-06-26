В Турции оценили экономические успехи России

России удается активно развивать внешнее экономическое партнерство и заниматься реализацией многих грандиозных проектов, несмотря на рестрикции. Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE.

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Многие страны проявили интерес к сотрудничеству с Россией и российскими компаниями на Петербургском международном экономическом форуме, говорится в публикации. Подчеркивается, что на ПМЭФ подписали порядка тысяча крупных контрактов на сумму около 750 миллиардов долларов.

В статье говорится, что западные фирмы, которые ушли с российского рынка, замещают компаниями из КНР, Турции, ОАЭ и других государств. Также сообщается, что Россия находится в поиске новых партнеров для замены продукции и услуг западных компаний. Страна занимается реализацией крупных проектов в промышленном производстве, добыче ресурсов и инфраструктурном строительстве, пишут авторы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял очередной, 14-й по счету пакет санкций против России. Среди многочисленных статей документа выделяются меры против сжиженного природного газа из РФ.