В Центробанке назвали основные задачи российского финансового рынка

Российский финансовый рынок должен решить большое количество задач, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. В частности, добавил он, ему следует обеспечить страну кадрами, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, зампред ЦБ рассказал об основных задачах финансового рынка во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

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«Первое — это создание устойчивой системы формирования долгосрочных ресурсов для нужд экономики», — подчеркнул Чистихин.



По его словам, в системе должны быть заложены как участие государства, госгарантии, софинансирование, так и большое количество стимулов, побуждающих участников рынка вкладываться в различные проекты.

Во-вторых, рынку следует развивать такие сферы, как цифровизация, искусственный интеллект, работа с большими данными, регулирование смарт-контрактов.

Кроме того, среди важных элементов присутствует защита прав потребителей, констатировал Чистихин.

В перечень ключевых задач, резюмировал зампред Банка России, следует включить также международные расчеты и обеспечение российской финансовой системы кадрами.