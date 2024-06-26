Финэксперт рассказала о плюсах финансовой стратегии

Инвестиционный советник, основатель университета инвестиций Юлия Кузнецова рассказала о плюсах финансовой стратегии.

Чёткое понимание, сколько денег у вас есть, на что вы их тратите и сколько можете откладывать позволит избежать непредвиденных трат и создать «подушку безопасности» из сбережений на трудные времена, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Я рекомендую формировать подушку, равную шестимесячным расходам, и размещать средства на банковском вкладе с регулярным пополнением процентов. Это защищает ваши сбережения от инфляции и обеспечивает стабильность», — сказала специалист.



По словам Кузнецовой, финансовая стратегия должна быть гибкой, поэтому следует регулярно пересматривать и корректировать её по мере изменения жизненных обстоятельств и финансовых возможностей.

«Помните, что финансовая стратегия — это не роскошь, а необходимость для каждого, кто хочет жить спокойно и уверенно смотреть в будущее. Сделайте первый шаг к своей финансовой независимости уже сегодня. Сформируйте свой план, создайте финансовую подушку и начните инвестировать в свои мечты и цели», — заключила эксперт.



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