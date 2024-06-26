В России выросло производство сахара

Производство белого свекловичного сахара в России в январе - мае 2024 года увеличилось на 47,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 899 тыс. тонн, производство пшеничной и пшенично-ржаной муки возросло на 9,2%, до 3,9 млн тонн, сообщается в материалах Росстата.

Производство молока, кроме сырого, увеличилось на 4,4%, до 2,5 млн тонн, сливочного масла - на 0,6%, до 139 тыс. тонн. Производство сыров выросло на 13,5%, до 353 тыс. тонн, творога - на 5,7%, до 197 тыс. тонн, кисломолочных продуктов (кроме сметаны) - на 4,7%, до 912 тыс. тонн.

Выпуск круп увеличился на 9,2% и составил 810 тыс. тонн, производство кондитерских изделий - на 9%, до 1,7 млн тонн.

Производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины и конины увеличилось на 5,2% и достигло 1,5 млн тонн, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы - на 1%, до 2,2 млн тонн, производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков - на 3,4%, до 1,8 млн тонн.