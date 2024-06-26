Литва на международном финансовом рынке одолжила 1 млрд евро

Литва выпуском еврооблигаций и их распространением на международном финансовом рынке одолжила €1 млрд. Об этом сообщил Минфин балтийской республики.

"Зарубежные инвесторы положительно оценивают нашу страну, ее экономическую и политическую ситуацию. Это позволило одолжить значительную сумму в €1 млрд ", - приводятся в сообщении слова замминистра финансов Дарюса Садяцкаса.



Спрос на облигации, по утверждению ведомства, в три раза превышал предложение. Их приобрели более чем в 20 странах. Выпущенная эмиссия рассчитана на семь лет. За еврооблигации будут платиться 3,5% годовых. Подписавшиеся на их приобретение должны расплатиться до 3 июля. Выкуп ценных бумаг назначен на 3 июля 2031 года.