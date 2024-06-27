Минфин: Россия продолжит создавать условия для разморозки активов

Россия продолжит создавать условия для разблокировки активов инвесторов, несмотря на очередные санкции, сообщил ТАСС заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах годового собрания и бизнес-форума ЕАБР.

"Санкции мешают работе частного бизнеса и частных лиц. Мы со своей стороны создаем условия для того, чтобы эти интересы бизнеса и частных лиц работали. Западные санкции этому не мешают. В том числе своим же инвесторам мешают получать активы, получать деньги. Мы будем создавать условия на нашей стороне, но их сторону мы не можем контролировать. Это уже политика третьей стороны", - сказал замминистра.



Минфин США 12 июня внес Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.