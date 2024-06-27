В России продолжат эксперимент по внедрению исламского банкинга

Замглавы Минфина РФ Иван Чебесков анонсировал продление эксперимента по внедрению исламского банкинга в России. Соответствующей информацией он поделился на бизнес-форуме Евразийского банка развития, передает агентство «Прайм».

© РИА Новости

Пилот рассчитан на два года, однако решение о пролонгации его действия уже принято, отметил Чебесков. По его словам, сейчас рассматривается введение комплексного регулирования на территории всей России.

«Уже меньше чем за год мы получили достаточно опыта и подтверждения того, что эти инструменты нужно вводить законодательно на всей территории страны», - подчеркнул Чебесков.



Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.

Ранее пресс-служба банка «Тинькофф» объявила о запуске проекта по исламскому банкингу. Первым продуктом стала банковская карта.