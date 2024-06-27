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В Минфине оценили санкции США против Мосбиржи

Новые антироссийские санкции США против Мосбиржи и ее дочерних организаций, включая Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), усложнят взаимодействие РФ с внешними партнерами, однако на внутреннем рынке ситуация останется стабильной. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков, его слова приводит ТАСС.

В Минфине оценили санкции США против Мосбиржи
© globallookpress.com

Замглавы ведомства назвал усиление санкционного давления США на Россию «плохой политикой». Однако у руководства ведомства был план, как противостоять введенным ограничениям. К настоящему времени, как заверил Чебесков, можно утверждать, что он сработал.

«Катастрофы не произошло», — резюмировал он.

Новые санкции США, как подчеркнул замглавы ведомства, не приведут к ухудшению ситуации на российском рынке.

«Это (санкции против Мосбиржи и ее дочерних структур — прим. «Ленты.ру») осложняет взаимодействие с нашими внешними партнерами, но внутри страны все работает хорошо», — заключил Чебесков.

Ограничения против Мосбиржи, НКЦ и НРД власти США ввели 12 июня. После этого российская площадка объявила о прекращении торгов долларами и евро.

Позже в Центробанке (ЦБ) заявили о приостановке операций с гонконгским долларом в целях снижения потенциальных рисков и пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.

В регуляторе также отметили, что все сделки с валютами США и ЕС будут проводиться в России на внебиржевом рынке. Для определения курса доллара и евро будут использоваться данные банковской отчетности о проведенных операциях, а также сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

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