Южная Корея расширила санкции против России. Об этом со ссылкой на МИД республики пишет РИА Новости.

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С 1 июля вводятся санкции против пяти компаний и четырех судов из РФ, КНДР и третьих стран из-за их предполагаемого участия в поставке оружия и нефтепродуктов в Северную Корею. Под ограничения также попали восемь человек из КНДР, участвующие в ядерных и ракетных программах. В заявлении отмечается, что меры принимаются в ответ на угрозу безопасности, возникшую после подписания Москвой и Пхеньяном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Под санкции попали российские транспортные компании ОО «ТрансМорФлот» и ООО «М ЛИЗИНГ», а также кипрская IBEX Shipping Inc, которая владеет тремя судами под флагом РФ. Все три организации ранее уже были включены в санкционные списки США. МИД Южной Кореи заявил, что корабли указанных фирм «перевозили большое количество контейнеров с военным снаряжением между Россией и Северной Кореей».

Кроме того, под ограничения попали еще четыре судна — PATRIOT, NEPTUN, BELLA и BOGATYR. Включили в санкционные списки и компанию Euromarket из Южной Осетии — именно через нее осуществлялись поставки российских нефтепродуктов в КНДР.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи захотели ввести новые ограничений на поставки товаров из России. Список запрещенных к экспорту позиций, созданный в связи с началом боевых действий на Украине в 2022 году, расширят на 243 наименования. Всего в нем будут находиться 1402 категории товаров.