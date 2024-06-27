Россия может обратиться в Международный суд ООН из-за своих активов

Представитель Российской Федерации по делам в Международном суде ООН, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин заявил, что Россия может подать иск в Международный суд ООН из-за передачи Украине доходов от ее активов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы рассматриваем все варианты достижения правосудия по всем несправедливостям, которые творятся в отношении России. Работают эффективно наши юридические команды, анализируется ситуация… В перспективе все это возможно», — поделился Кузьмин.



С начала российско-украинского конфликта в странах Запада заморожено примерно €300 млрд. Более €200 млрд евро находятся в ЕС.

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано говорил, что ЕС решил юридические проблемы отъема прибыли от активов РФ. Таким образом представитель европейской дипломатии ответил на вопрос, существуют ли гарантии того, что эти чрезвычайные доходы могут беспрепятственно использоваться.